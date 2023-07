Umbria Danza Festival a Perugia Quelle “Gocce“ alla Torre di Pretola

Sette giorni a passo di danza, con spettacoli, performance e masterclass in alcuni dei luoghi più suggestivi della città: sul tema ideale delle “Connessioni“ da domani a domenica 23 luglio torna “Umbria Danza Festival“ con 15 spettacoli e altrettante compagnie, 5 debutti, 2 coproduzioni, 3 compagnie straniere, 2 laboratori, 10 masterclass quotidiane gratuite e incontri con il pubblico.

Promosso da Dance Gallery con direzione artistica di Valentina Romito il Festival offre un programma vario e innovativo, tra star e nuovi talenti, con un’attenzione particolare per l’immaginario delle donne. E’ su questo filo rosso che si parte domani nell’area della Torre di Pretola, lungo il fiume Tevere: alle 19 l’inaugurazione è con “Gocce, rituale di comunità“, una performance-evento di Federica Loredan, con Giulia Mucchi, Chiara Gilioli, Giorgia Ponticello, Federica Loredan e con le donne partecipanti al laboratorio di comunità su movimento, voce e body music: uno spettacolo sull’acqua e sulla figura archetipa e simbolica della lavandaia con le donne in scena che non solo incarnano le proprie storie ma rappresentano un personaggio collettivo. Da ricordare che ci sarà anche un servizio di interpretariato nella Lingua Lis a cura di Claudia Guarino e che il biglietto include una visita guidata lungo il Tevere a cura dell’Ecomuseo, alle 17.45. In serata, alle 21.30, si torna in centro storico, nella Sala Sant’Anna in viale Roma (uno dei cuori pulsanti del Festival) per la prima regionale di “Gli anni“ di Marco D’Agostin con Marta Ciappina, premio Danza e Danza 2022 e interprete unica per itinerario artistico e peculiarità tecniche nel panorama della danza italiana. Lo spettacolo è in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria.

Madrina del festival è Carolyn Carlson, danzatrice, coreografa, icona mondiale della danza contemporanea ormai di casa a Perugia: a lei è dedicata una serata esclusiva il 20 luglio, quando incontrerà il pubblico al chiostro del Complesso di Sant’Anna per ragionare sulla scena artistica contemporanea in un talk a più voci. Tra i nomi attesi a Perugia ci sono poi la coreografa Ambra Senatore, direttrice del CNN di Nantes, i coreografi vietnamiti Nguyen Tan Loc e Lim SunYoung di Arabesque Dance Company, Adriano Bolognino e Marigia Maggipinto in “Miss Lala al Circo Fernando“ con la regia di Chiara Frigo.

Sofia Coletti