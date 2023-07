Umbria Cinema, torna il festival Todi capitale della settima arte

"In questo momento di crisi e difficoltà delle sale, è fondamentale portare il cinema tra la gente, creare occasioni di incontro, racconto e conoscenza tra attori, registi, sceneggiatori e il pubblico in una sorta di salotto cinematografico" Così il regista Paolo Genovese, presidente dell’Umbria Film Commission sintetizza il valore e il senso più profondo di “’Umbria Cinema“, festival tutto dedicato al cinema italiano che per la terza edizione animerà Todi da venerdì 21 a domenica 23 luglio con anteprima giovedì 20. Presentato ieri a Roma, il Festival è promosso dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi, con direzione artistica dello stesso Genovese: proporrà dieci film italiani in concorso e anteprime di pellicole e documentari. Tra gli ospiti ci saranno Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Francesco Scianna, Rocco Papaleo, Daniele Luchetti, Giacomo Ferrara, Stefano Fresi, Giulio Base. Con loro la star internazionale Matt Dillon e la cantante Giorgia.

"L’edizione 2023 – sottolinea l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti – è un punto di svolta e segna una nuova veste per un evento che esalta il cinema. Con la Film Commission attiriamo produzioni per promuovere il territorio e il Festival si apre a contaminazioni culturali, con Umbria jazz e UmbriaLibri". L’anteprima sarà infatti con un documentario su UJ e Todi. Da venerdì parte il concorso, con proiezioni al Nido dell’Aquila. "Una selezione trasversale e pop" dice Genovese: si vedranno “Scordato“, “L’ultima notte d’amore“, “Grazie ragazzi“, “Mia“, “Nostalgia“, “La stranezza“, “Stranizza d’amuri“, "La quattordicesima domenica del tempo ordinario“, “Il signore delle formiche“ e “Vicini di casa“ in gara per i premi per miglior film, attore, attrice, sceneggiatura e e regista. La giuria è presieduta da Angelo Mellone e la cerimonia si terrà sabato in piazza del Popolo (sede di tutti gli eventi e gli incontri) alla presenza di Matt Dillon, che riceverà il Premio Speciale.

Venerdì il Premio Gigi Proietti andrà a Edoardo Leo, quello per la serie tv a Gabriele Muccino e Francesco Scianna per “A casa tutti bene” mentre Rocco Papaleo proporrà un show di parole e canto e si vedrà la prima parte del documentario “Raffa” introdotta dal regista Daniele Luchetti. Domenica sarà premiata Giorgia come migliore attrice emergente e in anteprima verrà presentato il film tv Rai “Margherita delle Stelle”. Con l’occasione il sindaco di Deruta Michele Toniaccini lancia la mostra “Ugo di noi - 101 anni di Ugo Tognazzi” che si aprirà all’Antica Fornace Grazia a settembre.

Sofia Coletti