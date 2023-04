Umbria Academy "Its, il futuro è qui"

Nuovi percorsi formativi post diploma, 200 mila euro in borse di studio e la prospettiva di campus con alloggi per gli studenti vicini ai poli didattici: il biennio 2023-2025 di ITS Umbria Academy si arricchisce di molte novità. TS Umbria Academy rappresenta una realtà di eccellenza nel sistema dell’istruzione tecnologica terziaria e si conferma, con il corso Meccatronica, al primo posto nella graduatoria nazionale 2023 stilata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Accademia in Scienze e Tecnologie applicate promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio ha inoltre conseguito, con sei percorsi, le premialità previste dal MIM. Per il biennio 2023-2025 ITS Umbria Academy ha ampliato l’offerta dei corsi di studio, soprattutto negli ambiti Information & Communication Technology, Marketing e Amministrazione di impresa, Efficienza Energetica, e Tecnologie operative e digitali per processi industriali continui. Sono stati inoltre confermati e aggiornati con una impronta sempre più tecnologica e digitale, gli indirizzi già consolidati come Meccatronica e Industria 4.0, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Promozione del territorio e Gestione imprese turistiche.Per presentare la nuova offerta formativa sono già in programma open day ed eventi rivolti a studenti e famiglie che si svolgeranno a

Gubbio 4 maggio alle ore 17.15 al Centro Servizi Santo Spirito in piazzale Frondizi, 17; Foligno 11 maggio alle ore 17 allo Spazio Astra in via Mazzini 47; Perugia 25 maggio alle ore 17.30 al Barton Park, viale Giovanni Perari, 15; Terni 8 giugno alle ore 9 nella sede del laboratorio ITS Biolabotech, via Carlo Alberto dalla Chiesa 32.

Le iscrizioni d sono già aperte sul sito https:www.itsumbria.it