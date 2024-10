Umbertide videosorvegliata. Telecamere a Fontanelle

Sette telecamere di sorveglianza anche alle Fontanelle: al via i lavori di installazione. La richiesta era giunta da alcuni residenti. "Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Polizia Locale e all’approvazione del Ministero dell’Interno – dice l’assessore competente Francesco Cenciarini (nel riquadro) - il progetto ha potuto superare le difficoltà tecniche. Verranno installate così cinque telecamere di contesto e due per la lettura targhe, capaci di monitorare un’area ampia e sensibile, incluse la rotatoria di via Cavour e via Capitini, con inoltre un’attenzione particolare alla scuola primaria. Tali strumenti le consentiranno di estendere in futuro il controllo anche verso le aree più centrali, come le intersezioni con le Petrelle e la zona Ex Fornace, garantendo maggiore sicurezza a residenti".

I soldi impegnati provengono dal Governo centrale: "L’Amministrazione – rimarca l’assessore – per accogliere la richiesta ha dovuto attingere, non avendo risorse sul bilancio comunale sempre più asciutto, ad altri canali, con la partecipazione ad appositi bandi pubblici del Ministero dell’Interno dando vita così ad un progetto cofinanziato dal Ministero dell’Interno con il supporto della Prefettura di Perugia". Le nuove telecamere si aggiungono alle 87 già istallate sul territorio comunale, tra quelle di contesto e quelle di lettura targhe delle quali 52 sono state installate dalla giunta Carizia dal 2018 al 2023. Ora l’ulteriore impianto.

Pa.Ip.