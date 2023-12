Umbertide, riconoscimenti ai 122 volontari dell’Avis. E la sede intitolata a Beatini

Sono stati fondamentali per la nascita e lo sviluppo dell’Avis umbertidese. Così l’associazione, nell’ambito della intitolazione della sede locale a Lamberto Beatini, con due sale dedicate a Mario Tacconi e Luigi Gambucci (fondatori anime del sodalizio), li ha premiati. Sono 122 i volontari che hanno fatto dell’associazione un riferimento in Umbria, la cui attività dopo il Covid ha ripreso a pieno ritmo. Le benemerenze in oro con smeraldo sono andate a Giovanni Bellarosa, Mauro Caseti, Maurizio Giacché, Gabriele Violini. Benemerenze oro con rubino: Nazzareno Conti, Francesco Ercolanelli, Valerio Girelli, Luca Locchi, Mauro Santarelli. Benemerenze oro: Lorella Bartocci, David Bazzurri, Augusto Cuordileone Gabrielli, Ivonne Giulioni, Sebastiano Mannocci, Michael Mariucci, Nicolò Rayè, Franco Renzini, Francesco Tironzelli. Benemerenze in argento dorato: Roberto Alunni Tullini, Luca Bacarri, Alessia Bartolini, Giuseppe Cassandra, Giulio Ciocchetti, Leonardo D’Amico, Flavio Fiordiponti, Eva Giacché, Lara Goracci, Paola Granturchelli, Amir Jemaa Kerkeni, Lorenza Mannocci, Emanuela Merli, Alide B. Milani, Francesco Minelli, Spartaco Montanucci, Filippo Nicoletti, Valentino Palicca, Claudio Panfili, Orietta Raggiotti, Cristian Riberti, Paolo Rosignoli, Cristina Rosini, Alessia Sciaboni Alunno, Alessio Silvestrelli, Marco Terrazzano, Maria Cristina Vantaggi, Eleonora Venti, Antonio Vergati, Euro Zucchini. Benemerenze in argento: Joris Piet Donato Anzivino, Luisa Arcelli, Mauro Atti, Federico Banello, Mochine Berradi, Eros Biagini, Filippo Biondi, Alessandro Bottaccioli, Fabio Brachelente, Luca Bragetti, Andrea Caldari, Roberto Camilloni, Giovanni Caracchini, Vasile Cionca, Sofia Donini, Marco Facciadio, Michela Floridi, Stefano Gramaccia, Patrizio Gravino, Emanuele Mariotti, Valentina Medici, Daniele Mencagli, Ilaria Monsignori, Massimo Nardi, Paola Pambianco, Malica Pecetti, Daniele Piccotti, Giulia Renzacci, Noemi Ricci, Salvatore Russo, Hassan Sidqi, Luca Silvioni, Guendalina Simoncini, Alessio Squarta, Giorgio Staccini, Elisa Tedeschi, Erika Tripponi, Francesco Ventanni. Benemerenze in rame: Luca Alunni Pierucci, Abdallah Aribi, Natalia Arkhipova, Donatello Balestro, Martina Bellucci, Mariya Boyko, Giulio Caporali, Simone Cerbella, Alin C. Darabana, Mauro Di Vattimo, Giacomo Gillosi, Eduart Gjoka, Edoardo Grassini, Tommaso Gregori, Francesco Guardabassi, Debora Locchi, Stefano Luchetti, Alessandro Maccarelli, Maurizio Maiotti, Emanuele Marroni, Mirco Merli, Alessio Minelli, Giusva Montanucci, Chiara Moroni, Simone Municchi, Massimiliano Panieri, Marco Pauselli, Leonardo Piazzai, Roberto Pierotti, Cleonice Polveroni, Lucian I. Raba, Stefano Santinacci, Lorenzo Simeone, Andrea Squartini, Elena Vezzoli, Yulya Zagumennikova.