Umbertide, ecco i lavori al cimitero: "Basta degrado al Monumentale"

UMBERTIDE – Al via i lavori di ristrutturazione del Cimitero monumentale della città, intervento tanto atteso quanto necessario, che vuole restituire dignità e decoro allo spazio sacro proprio nel periodo dell’anno in cui si fa memoria dei propri cari scomparsi. "I lavori – fa sapere l’assessore Francesco Cenciarini – si concentrano sul ripristino dei parapetti e delle solette in cemento armato nella zona dell’altare principale molto deteriorata a causa di dei distacchi di parti in calcestruzzo. Le porzioni di cemento ammalorate saranno rimosse e trattate con nuovi materiali capaci di arrestare i processi di corrosione e garantire così una maggior sicurezza nel lungo periodo".

Oltre al restauro dei parapetti, il progetto prevede anche interventi strutturali sulla copertura dell’altare principale, con un alleggerimento del carico e il trattamento di pilastri in acciaio per garantirne la tenuta. L’importo complessivo dei lavori è di 18.850 euro. Cenciarini rimarca: "Non si tratta solo di sicurezza: i lavori di restauro ha anche un forte valore simbolico: intervenire oggi, in modo tempestivo e risoluto, è un segnale chiaro dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel prendersi cura non solo del presente ma anche del passato della nostra comunità attraverso il rispetto per i luoghi della memoria". "Questo intervento – insiste l’assessore - si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione del territorio, che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Si sta lavorando per un Umbertide più forte, che deve sapersi prendere cura di ogni aspetto della vita comunitaria, dai servizi pubblici agli spazi simbolici e il Cimitero Monumentale, con il suo carico di storia e di memoria, ne è una parte fondamentale". I lavori di restauro erano attesi da tempo e spesso la situazione del cimitero comunale, negli ultimi anni è finita sui social con tanto di foto che ne denunciavano le condizioni al limite del degrado di alcune zone: scriveva un cittadino: "Sson passate amministrazioni di sinistra, centrosinistra e di destra, nessuno si è scomodato per far dare una sistemata". Ora la risposta, pur parziale cel Comune. .Rimane aperta la questione del camposanto di Pierantonio, bisognoso di interventi dopo il terremoto del 9 marzo 2023.

Pa.Ip.