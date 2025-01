Umbertide, doppio allarme bomba. Buste ’sospette’ in Comune e a un legale

"Allarmi bomba" reiterati. Dopo il Tribunale dei minori di Perugia tocca al Municipio di Umbertide, a cui è giunto nella mattinata di ieri di un plico sospetto destinato all’ufficio Servizi sociali del Comune, mentre una identica busta, sempre ieri, è stata inviata anche ad un avvocato della città che si occupa a sua volta della tutela dei minori. Fatti che lasciano immaginare un filo rosso - una sorta di profilo persecutorio - che potrebbe collegare i tre episodi. Subito, in entrambe i casi, è scattato l’"allarme bomba" ovviamente falso per fortuna, anche se non sono mancati momenti di inquietudine.

Il plico destinato al Comune è stato recapitato presso l’ufficio Protocollo. Una busta anonima, di color marrone, il cui contenuto inusuale ha insospettito l’impiegata. Da qui la segnalazione: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Umbertide e della compagnia di Città di Castello, gli artificieri dell’Arma, militari dell’Antisabotaggio, la Polizia locale. Gli artificieri hanno preso in consegna il plico, il cui contenuto non è stato rivelato dagli inquirenti. Testimoni parlano di un oggetto metallico dalla forma allungata "simile ad un tappo" e da qui una ipotesi legittima: potrebbe trattarsi di un proiettile? Il Municipio non è stato sgomberato e le attività dell’ente sono proseguite normalmente. Intanto la vicesindaco Annalisa Mierla, con delega ai Servizi sociali, ha espresso "vicinanza e solidarietà agli impiegati dell’ufficio che ogni giorno lavorano sottotraccia per garantire attenzione e tutela a tante famiglie". Ad indagare il Nucleo investigativo dei Cc di Perugia, per verificare se ci sia un collegamento tra gli episodi di ieri e quello avvenuto giovedì scorso al Tribunale dei minori perugino. Qui l’allarme ha comportato l’evacuazione dell’edificio ed anche in questo caso ad insospettire gli operatori è stato un oggetto, presumibilmente metallico e dalla forma allungata contenuto in una busta, risultato alla fine innocuo.

Pa.Ip.