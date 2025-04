Ultimato il corso di difesa personale

GUALDO TADINO Hanno partecipato ad un corso di difesa personale ed hanno ricevuto i relativi attestati con una piccola cerimonia svoltasi nella sala consiliare del municipio. Protagonisti quindici agenti della polizia locale, attivi nei Comuni associati di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro; da dicembre hanno seguito le lezioni a livello teorico e pratico, accogliendo la proposta di Roberto Carlotti, maestro di arti marziali ed esperto in materia che ha organizzato e gestito il corso col placet dell’amministrazione comunale. Il sindaco Massimiliano Presciutti si è detto orgoglioso per l’attivazione del progetto, ha ringraziato "il maestro Carlotti per il grande lavoro fatto. Iniziative come questa rafforzano le competenze degli operatori e dimostrano l’attenzione dedicata alla sicurezza urbana e alla formazione continua". Carlotti, che ha operato a livello di volontariato, ha ringraziato "gli agenti per la partecipazione attiva e l’impegno dimostrato" e rinnovato "la disponibilità a proseguire con nuovi incontri, per continuare a costruire un percorso utile, concreto e formativo per chi opera ogni giorno al servizio della collettività". Il comandante, maggiore Gianluca Bertoldi, allievo "diplomato" anche lui, ha evidenziato come "il progetto si inserisca in un percorso formativo strutturato, per rendere sempre più preparati e consapevoli gli agenti di polizia locale". L’amministrazione comunale, anche alla luce del positivo riscontro ricevuto, si è detta disponibile a sostenere ulteriori appuntamenti formativi nei prossimi mesi.

Alberto Cecconi