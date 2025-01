Ultimati i lavori dei nuovi uffici dell’anagrafe comunale

ORVIETO Conclusi i lavori di adeguamento, è stato aperto al pubblico il nuovo ufficio di ricevimento dell’anagrafe in via Roma. Il locale, negli spazi dell’ex caserma Piave, è stato ristrutturato per accogliere tre postazioni di lavoro e una sala d’attesa. Nella prima giornata di apertura al pubblico sono state oltre 70 le persone servite. Tra le principali attività svolte dall’ufficio l’emissione delle carte identità: nel 2024 oltre 2400 quelle elettroniche rilasciate e 94 quelle cartacee (+80%). A partire dal 4 febbraio cambieranno le modalità di accesso ai servizi demografici, disponibili solo su appuntamento. L’ufficio sarà aperto il martedi e giovedi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. Per prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, 0763306713 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]."Con i lavori – spiega la sindaca Roberta Tardani – abbiamo risolto le criticità di accesso a creando uno spazio più comodo per l’utenza. L’ufficio dei Servizi demografici è stato inoltre potenziato con l’assunzione di una nuova unità".