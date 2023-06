Gino Venturi torna alla guida della Uil Fpl ternana

Terni, 5 giugno 2023 - Gino Venturi torna alla guida della Uil Fpl “e sono in vigore anche tutti gli organismi eletti dal Congresso territoriale di un anno fa”. Lo annuncia lo stesso sindacalista che fa riferimento a quanto “stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Roma dello scorso 29 maggio a seguito del procedimento cautelare seguito dagli avvocati Maria Teresa Lavari e Francesca Taborri dello studio legale associato Crescimbeni”. A febbraio era scattato il commissariamento, per quello che il segretario Venturi aveva definito “un equivoco”, ossia una tessera di scontistica distribuita agli iscritti in occasione delle elezioni delle Rsu e non una tessera d'iscrizione difforme. “Ci siamo già rimessi al lavoro – sottolinea ancora Gino Venturi - per dare continuità alla tutela dei lavoratori dei settori sanità, enti locali e del terzo settore e per proseguire nell’azione della Uil Fpl a favore di servizi adeguati per i cittadini”.