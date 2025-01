"Ufficio Dogane, a breve 18 nuove unità"

PERUGIA - Cgil, Cisl e Uil comunicano che, a breve, arriveranno 18 nuove unità di personale che saranno dislocate negli uffici delle Dogane e dei Monopoli dell’Umbria. Sei di loro saranno collocati all’Ufficio Dogane di Perugia; 5 a Terni, 5 unità all’Ufficio Monopoli per l’Umbria sede di Perugia e 2 nella sede di Terni.

"Una bella vittoria per la nostra Direzione territoriale – scrivono le organizzazioni sindacali. Un risultato importante ed assolutamente positivo che è dipeso dalla collaborazione tra direzione Territoriale e le sigle sindacali, in considerazione della grave carenza di personale che affligge gli uffici. Tutti insieme abbiamo lavorato per il bene di questa nostra Regione, con un unico obiettivo: la risoluzione della tematica – aggiungono Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uilpa . Per questo ci teniamo a ringraziare l’amministrazione centrale che, finalmente, ha saputo e voluto ascoltarci, un cambio di passo netto di cui ringraziamo l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Certo – continuano -, molte sfide rimangono in piedi. In primis, la salvaguardia dei nostri Uffici nella nuova riorganizzazione e l’apertura di nuove sedi".