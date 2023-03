Ufficio clienti Gesenu si sposta in via del Rame Ecco giorni e orari

L’ufficio clienti Gesenu, ora in via dell’Acciaio 7B-Perugia si sposta a partire dal prossimo 28 marzo in Via del Rame, 30 nella zona industriale di Ponte Felcino, nel nuovo Polo Logistico di Gesenu, a pochi metri da dove si trova attualmente. Gli orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00

Telefono: numero verde (solo da rete fissa): 800 66 70 36; solo da cellulari: 075 59 17 125 (da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00 sabato dalle 8.30 alle 13.00). Whatsapp 333.9553215