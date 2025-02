Uffici giudiziari, rinforzi in arrivo: "Aumentano giudici e impiegati"

Entro breve al Tribunale di Spoleto dovrebbero arrivare i tanto attesi "rinforzi". Ad annunciarlo e l’ex parlamentare, avvocato Domenico Benedetti Valentini che, di concerto con l’Ordine avvocati di Spoleto, ha avuto un’interlocuzione con i dipartimenti del Ministero della Giustizia. L’ex componente delle commissioni Giustizia della Camera e del Senato ritiene che "i seri problemi ricaduti sugli uffici del polo giudiziario di Spoleto per l’ormai riconosciuto errore di mancato allineamento degli organici all’ampliamento della giurisdizione territoriale, ormai risalente a tredici anni fa," siano in via di risoluzione. La carenza di personale spiega Valentini influisce "sul Tribunale, ma parallelamente sulla Procura, sull’ufficio di sorveglianza, sull’ufficio del Giudice di pace e su quello notifiche".

"Ho constatato – continua l’ex parlamentare - che i responsabili ministeriali hanno ben presente l’improrogabile doverosità di tale allineamento e, se sarà rispettato il cronoprogramma confrontato, potrebbe esserci a breve un primo ritocco in aumento dei magistrati di tribunale con presidente di sezione, nel contesto dei tre-quattro casi anomali nel Paese, e un completamento all’atto dell’immissione in ruolo dei nuovi vincitori di concorso. Correlativamente dovrebbero essere potenziati gli organici del personale amministrativo, vero snodo condizionante della funzionalità".

Ad esporre le problematiche del Tribunale di Spoleto ed in particolare della Procura di recente erano stati anche il procuratore generale d Sergio Sottani e il procuratore capo di Spoleto Claudio Cicchella. La settimana scorsa inoltre si era interessata della problematica anche la deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli che ha presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia Nordio.

"Prezioso – conclude Valentini – risulta indubbiamente l’attivo interessamento del presidente della Corte d’appello e del procuratore generale, a sostegno di quelli esercitati dalla presidente Matteini e dal procuratore Cicchella, oltre che dal consiglio giudiziario distrettuale nel quale non mancheremo di sollecitare la continuità di attenzione. Prendo atto che a tutti i livelli competenti vi è ormai consapevolezza del diritto delle popolazioni del circondario Spoleto, Foligno, tuderte-marscianese-derutese, valnerina, di poter contare su un efficiente e fluido servizio giudiziario dal momento che ne sono state create valide condizioni strutturali".