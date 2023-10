Uccisa e seviziata dai partigiani di Tito: "Una rosa per Norma"

Si è svolta ieri presso la via intitolata a Norma Cossetto nel quartiere di MonteluceSant’Erminio, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito. Londra. Lo slogan scelto per l’edizione 2023 è “Un fiore che non appassisce”, per confermare che, ad 80 anni dal martirio, l’esempio coraggioso di Norma Cossetto è ancora vivo.