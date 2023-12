CITTA’ DI CASTELLO – Guida ubriaco e senza patente, provoca un incidente, rifiuta di sottoporsi all’alcol test, si scaglia contro le forze dell’ordine, poi risulterà essere gravato da una misura di sorveglianza speciale che gli imponeva di non uscire di casa in quella fascia oraria. Notte da paura per un uomo di 40 anni, di origine tunisina, ma da tempo residente a Città di Castello. Domenica i carabinieri del Norm tifernate hanno denunciato in stato di libertà il quarantenne in questione per aver violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reiterazione di guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti a seguito di una richiesta per un incidente provocato dallo stesso 40enne che, mentre si trovava alla guida della sua auto, aveva tamponato un altro mezzo. All’arrivo dei carabinieri "nonostante gli evidenti sintomi manifestati dallo straniero, riconducibili al probabile abuso di bevande alcoliche", l’uomo era stato invitato a sottoporsi all’ accertamento con etilometro, ma questo ha opposto un deciso rifiuto. Da ulteriori controlli è poi emerso che il 40enne – oltre ad essere risultato sprovvisto della patente di guida - era anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7 del mattino. Accompagnato in caserma per ulteriori verifiche l’uomo si è scagliato nei confronti dei militari dell’Arma, insultandoli ripetutamente. Il quarantenne è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre il mezzo utilizzato, intestato alla coniuge, è stato sottoposto a sequestro, (sanzione amministrativa alla moglie per incauto affidamento).