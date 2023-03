Ubriaco al volante, sperona l’auto della ex moglie e finisce in manette

Ubriaco al volante sperona l’auto guidata dalla ex moglie, poi la offende e la minaccia sotto casa, ma finisce in manette. I Carabinieri della compagnia di Norcia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 51 anni, operaio di Cascia, per il reato di atti persecutori. L’uomo, appostato a bordo della propria autovettura lungo la Strada regionale che da Cascia conduce a Roccaporena, alla vista dell’utilitaria, condotta dalla ex moglie, l’ha raggiunta e l’ha speronata, fino a costringerla a fermarsi a bordo strada, continuando poi la propria marcia. La donna in auto è ripartita, facendo rientro nella sua abitazione. Non soddisfatto, però l’uomo, poco dopo, si è presentato sotto casa dell’ex moglie, iniziando a proferire ad alta voce offese e minacce nei suoi confronti. I carabinieri della stazione di Cascia, prontamente intervenuti, una volta ricostruiti i fatti, hanno arrestato il 51enne colto in flagranza di reato e alla luce del suo stato di forte alterazione, lo hanno sottoposto a test alcolemico. L’accertamento ha dato esito positivo e pertanto gli è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo. L’uomo, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Spoleto, come disposto dall’autorità giudiziaria. è stato posto agli arresti presso il proprio domicilio.