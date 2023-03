Ubaldo Gini è il presidente della Famiglia dei Santantoniari

GUBBIO – Ubaldo Gini è il nuovo presidente della Famiglia dei Santantoniari. L’elezione è arrivata nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi per rinnovare le cariche sociali. Si è votato, infatti, anche per eleggere i nuovi consiglieri. Il voto è stato unanime: su 307 votanti, 294 hanno espresso la propria preferenza nei confronti del nuovo presidente. Gini succede ad Alfredo Minelli, che per 15 anni, nel corso di cinque mandati, ha lavorato per il bene della Famiglia: "Sono orgoglioso che i ceraioli mi abbiano scelto, il mio nome circolava già da tempo e ho deciso di dare la mia disponibilità per questo ruolo. Cercherò di portare avanti con passione la dote lasciata da Alfredo Minelli, che ringrazio, e cercherò di ascoltare i consigli di tutti: credo nella condivisione e nell’unione". Figlio dell’Avvocato Giorgio Gini, che fu capodieci nel 1962 e co-fondatore della Famiglia dei Santantoniari nel 1968: "Quando è nata la Famiglia avevo appena un mese" ricorda Ubaldo Gini, che ha vissuto appieno la vita da ceraiolo; già capodieci di brocca nel 2013.