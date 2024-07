Tutto pronto per Music Fest Perugia. Note classiche con talenti dal mondo

Un’ondata di musica classica è pronta a invadere Perugia e a portare il nome della città nel mondo. Taglia il traguardo simbolico della diciottesima edizione il “Music Fest Perugia“, preziosa e raffinata manifestazione che si ripresenta con il suo ricco e articolato programma, con direzione artistica della pianista di fama mondiale Ilana Vered e direzione esecutiva di Peter Hermes. Che ieri, insieme a Laura Del Prato, responsabile marketing, e alla cantante lirica Tiziana Fabietti, direttrice sezione operistica, ha svelato il festival 2024, nell’acropoli da domani al 12 agosto in due sessioni.

Concerti, masterclass, recital, maratone musicali e opera lirica sono il filo conduttore di una manifestazione che richiama a Perugia oltre 125 studenti da tutto il mondo (sempre più numerosi gli orientali), 40 professori di fama mondiale, 75 auditori e due orchestre sinfoniche, l’orchestra Virtuosi Brunenses e l’Orchestra Europa Musica. Eventi gratuiti e concerti alla portata di tutti (i biglietti vanno da 5 a 20 euro) andranno così in scena alla Sala dei Notari alla Basilica di San Pietro, la Chiesa di Santo Spirito, l’Oratorio di Santa Cecilia e l’Auditorium di San Francesco al Prato: è qui che martedì 30 luglio alle 21 si terrà il fiore all’occhiello di questa edizione, l’opera “Il Rigoletto“ in una versione concertante con artisti internazionali accompagnati dall’orchestra Virtuosi Brunenses e dal Coro lirico dell’Umbria, sotto la direzione del maestro Alessandro Alonzi e la regia di Francesca Geretto, in replica con un diverso cast il 9 agosto alla Sala dei Notari.

Nel cartellone brillano i concerti serali con l’orchestra. "Siamo gli unici che danno la possibilità ai giovani talenti di esibirsi con i professionisti" si è detto ricordando, tra i principali, il concerto di mercoledì 31 luglio a San Pietro con i giovanissimi “prodigies“, quello dell’8 agosto alla Sala dei Notari con la partecipazione straordinaria dei pianisti Mikhail Voskresensky e Tristan Paradee e l’11 agosto a San Pietro il concerto con orchestra del pianista David Fung. Per gli amanti del violino, da non perdere il 5 agosto Chloe Kiffer e Haerim Elisabeth Lee, in un ‘Virtuoso double violin piece’. Tanti i grandi artisti, a cominciare da Arie Vardi, pianista e pedagogo di fama mondiale, in una masterclass aperta al pubblico. E poi concerti con “young star“, i cinque master recitals con celebri musicisti, le masterclass che si terranno alla Sala dei Notari alle 18, con ingresso libero.

Sofia Coletti