Tutto il fascino retrò della Coppa della Perugina. Attesa per la parata delle auto d’epoca in centro

Dopo aver festeggiato il centenario nel 2024, la Coppa della Perugina ha iniziato ieri il nuovo viaggio nelle strade dell’Umbria tra cultura, turismo, territorio e motori storici con protagoniste oltre cento vetture d’epoca. La rievocazione storica della corsa inventata nel 1924 da Giovanni Buitoni che il Camep, il Club Auto Moto d’Epoca Perugino, ripropone da anni con entusiasmo e impegno ha raggiunto ieri il Lago Trasimeno e oggi fa tappa a Gualdo Tadino, Valsorda e San Martino in Campo. Città della Pieve e il centro storico di Perugia sono invece gli scenari della giornata di domani: in mattinata si va alla scoperta delle opere del Perugino, il Divin pittore e nel pomeriggio si festeggia il momento più atteso e spettacolare della manifestazione: dopo una tappa di passaggio al Quasar Village si prosegue per l’acropoli di Perugia con la grande sfilata (nella foto) e la presentazione delle auto lungo Corso Vannucci, la sosta in centro storico e la cena. Come da tradizione gli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto indosseranno sessanta vestiti d’epoca realizzati con le loro mani durante il corso di studi, contribuendo così a creare l’atmosfera dei magnifici anni Venti, riportando il pubblico alla “golden era” della “Coppa”. La rievocazione è prevista come tradizione la domenica mattina con l’arrivo di vetture anteguerra, il ritrovo allo stabilimento Nestlé Perugina di San Sisto e la disputa di prove di precisione. Ma anche la visita alla Casa del Cioccolato e al Museo Storico dell’Azienda. Il club perugino ha anche organizzato una mostra statica fino a domenica, di auto dei soci Camep, al Quasar Village di Corciano che sta riscuotendo notevole successo per i tanti appassionati di motori d’epoca.