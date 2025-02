"Tutto iI Pd si confronta sull’Italia centrale"

Il capogruppo del Pd in Regione, Cristian Betti fa sapere che "si è svolta, on-line la prima riunione dei Presidenti dei Gruppi regionali del Partito Democratico alla quale hanno preso parte: Anna Casini (Marche), Vincenzo Ceccarelli (Toscana) e Mario Ciarla (Lazio). Ho suggerito questo incontro per discutere insieme di temi che interessano in egual misura le nostre quattro Regioni dell’Italia centrale, tanto da poter utilizzare il termine ‘macroregione’ per definire tutta l’area". "Un confronto tra le nostre Regioni – sottolinea Betti - è fondamentale per coordinare strategie ed azioni concrete a supporto di ricostruzione e rilancio del territorio, oltre ad affrontare le sfide comuni poste da infrastrutture, aree interne, prospettive per le giovani generazioni e problematiche legate agli eventi sismici. Un confronto – aggiunge - che si è rivelato proficuo e proattivo, con il contributo di tutti gli intervenuti per coordinare le azioni da intraprendere parallelamente nei rispettivi territori e congiuntamente su fronti comuni".