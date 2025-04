Tutti uniti nel nome del commercio

Nasce “Aps Vivi Umbertide - Le Vie del Commercio“, nuova associazione che riunisce i commercianti della città e delle frazioni. La missione: unire le forze per sviluppare idee e progetti concreti a beneficio della comunità, valorizzando il commercio di prossimità, le tradizioni e i prodotti tipici del territorio. L’associazione, che ha sede in via Madonna del Moro, si articola in più zone e ha scelto un consiglio direttivo di cui fanno parte il presidente Emiliano Bernardi mentre il vice è Enzo Lepri (zona 2); segretaria Uma Antini (zona 2), tesoriere Giada Mariani (zona 4)M i consiglireri sono Giovanna Corrias, Marco Brescia, Elisa Lucchetti, Giulio Savignani, Laura Moretti (zona 1), Franca Fodaroni, Valentina Caracchini, Leonardo Coltrioli, Martina Martini (zona 2), Simonetta Pagelli, Andrea Radicchi, Diego Zucchini, Elisa Conigli, Mirco Fiorucci (zona 3), Tiziana Valli, Francesca Salacchi, Giacomo Mariotti (zona 4), Michela Bazzurri, Claudia Ceccarelli, Giorgio Infussi, Nadia Fiorucci (zona 5). I principi cardine del sodalizio sono l’assenza di fini di lucro, democraticità, volontariato e promozione delle attività commerciali locali. Tra le prime iniziative proposte la riedizione del concorso “La vetrina più bella“, che mira a valorizzare le attività commerciali attraverso l’allestimento creativo delle vetrine in occasione della Pasqua. I rappresentanti dell’associazione sono stati ricevuti in Municipio per un incontro con l’amministrazione. Dalla vice sindaco ed assessore al Commercio Annalisa Mierla gli auguri di buon lavoro: "Sarà una grande opportunità per la città, per commercianti e per chi Umbertide la vive e la Vuole vedere viva". Pa.Ip.