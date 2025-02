Tutti in scena A Perugia... tira aria d’Opera!

La lirica va decisamente di moda in città. Tutto pronto a Perugia per un grande spettacolo che segna l’apertura di una nuova rassegna musicale dedicata all’opera: “Tutti in scena!... tira aria d’Opera“ che si terrà questa domenica alle 18 nella Basilica di San Pietro. E’ il primo atto di un progetto di Accademia Perusina, associazione culturale attiva da circa quarant’anni e impegnata soprattutto nell’attività di canto lirico: la rassegna prevede tre eventi all’anno (i prossimi saranno al Morlacchi e probabilmente nel Chiostro di San Pietro) con l’idea non di proporre opere nella loro interezza, ma di attingere da ognuna le arie più amate, quelle più belle e magari meno note, eseguendole in un susseguirsi di scene che attraversano l’infinito repertorio operistico, così da conquistare un pubblico sempre più ampio e variegato.

Il primo evento di “Tutti in scena!... tira aria d’Opera“, domenica 2 marzo, vedrà protagonisti nove cantanti lirici, 30 coristi, un’orchestra di venti elementi e un direttore/conduttore d’eccezione, l’istrionico Alvaro Lozano (foto sopra). I nove cantanti solisti sono abituati a calcare i palcoscenici di tutta Europa e alcuni sono usciti dai conservatori umbri: il soprano Francesca Bruni, il mezzo soprano Rachele Raggiotti, i baritoni Matteo Mencarelli e Leonardo Galeazzi. Completano la squadra dei solisti il soprano Maria Tomassi, il contralto Candida Guida, i tenori Federico Buttazzo e Giorgio Casciarri e il basso Ferruccio Finetti. Il maestro spagnolo Alvaro Lozano è il direttore-conduttore, la regia è di Antonio Petris, in scena anche l’attrice Loretta Bonamente, l’Orchestra e il Coro sono dell’Accademia Perusina. Il concerto-spettacolo sarà un viaggio nella grande tradizione operistica con Il pubblico che avrà l’opportunità di ascoltare arie, duetti, terzetti e scene d’assieme dei più grandi compositori d’opera: Rossini, Verdi, Bellini, Puccini, Bizet, Donizetti in un due ore ricche di emozioni e divertimento, per festeggiare insieme l’ultima domenica di Carnevale,

A seguire, per chi vorrà, si terrà una cena buffet nel museo di San Pietro, tra le opere d’arte, con le specialità a chilometro zero prodotte all’interno dell’azienda agricola della Facoltà di Agraria, in compagnia di tutti gli artisti.

I biglietti sono in vendita su Ticket Italia, informazioni e prenotazioni al 3910908912.

Sofia Coletti