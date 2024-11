“Tutti i colori della Galleria“, l’arte è senza età. Visite speciali e laboratori per bambini e famiglie

Visite guidate e laboratori creativi per esplorare la collezione della Galleria e le sue mostre con il linguaggio dei colori. Si rivolge a un pubblico speciale, quello di bambini e famiglie, la nuova iniziativa dei Musei Nazionali di Perugia e del Comune che si svolgerà, in sei tappe, ogni seconda domenica del mese alla Galleria Nazionale dell’Umbria. “Tutti i colori della Galleria, esperienze nell’arte per famiglie“ è il titolo del progetto che mette in dialogo più generazioni e che per la prima volta unisce – con un accordo firmato ieri – le due istituzioni. "Le famiglie sono una priorità per la nostra attività. I servizi educativi sono una eccellenza della Galleria e ora li vogliamo mettere a disposizione delle famiglie attraverso un progetto strutturato" ha detto il direttore Costantino D’Orazio insieme all’assessora alle politiche sociali Costanza Spera (nella foto). Genitori e figli sono quindi invitati a varcare la soglia di Palazzo dei Priori, accolti da storici dell’arte e operatori didattici. L’avvio è domenica 8 dicembre con “Oro. Disegni preziosi“ con visita partecipata a opere della mostra “L’età dell’Oro“ e laboratorio di manipolazione creativa. Il 12 gennaio “Verde Futurista“ con visita alla mostra “Omaggio a Dottori“ e laboratorio di collage e disegno creativo. Il 9 febbraio c’è a “Ritratto in nero“, visita alla mostra “In breve, Robert Doisneau“ e laboratorio di disegno creativo. Quindi il 9 marzo “Nel mio Blu dipinto di Blu“ visita alle opere con presenza di cielo e acqua e laboratorio creativo. Il 13 aprile, “Marrone. Foreste di cartone“ visita a opere con terra, rocce, alberi e laboratorio di assemblaggio e collage. Si finisce l’11 maggio con “Bianco. Morbido come il marmo", visita ludico-partecipativa a una selezione di sculture e laboratorio di manipolazione e tecniche miste. Le attività si tengono alle 11 e alle 16, prenotazione obbligatoria alla mail: edu.museiumbria cultura.gov.it.