“Tutti i colori della Galleria“, tornano i laboratori

Terzo appuntamento con "Tutti i colori della Galleria", il progetto nato dalla collaborazione tra la Galleria Nazionale dell’Umbria e il Comune di Perugia, per offrire a genitori e figli esperienze artistiche e laboratori che uniscano generazioni e stimolino la creatività, per vivere l’arte in modo coinvolgente e creativo insieme ai bambini, esplorando il patrimonio e le opere in esposizione.

Questa domenica alle 17.30 è atteso "Ritratto in nero - Un’esperienza tra storia dell’arte e creatività". Si inizia con una visita partecipata alla mostra fotografica "In breve, Robert Doisneau", per esplorare insieme l’uso del contrasto tra luce e ombra nelle immagini del celebre fotografo, cantore della Parigi del Dopoguerra.

A seguire si terrà il laboratorio di disegno creativo, che sarà suddiviso in due parti. La prima è "Esploriamo il nero": osservando una selezione di opere, si scoprirà come il nero, in tutte le sue sfumature, sia stato utilizzato dagli artisti nel corso della storia per esprimere emozioni e creare contrasti potenti. Quindi "Ritratto in bianco e nero": verrà realizzato un ritratto artistico in bianco e nero con tecniche diverse, matite, carboncini, pennarelli e tempere nere a disposizione dei partecipanti.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al laboratorio scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]. Per visite guidate e laboratori la partecipazione è gratuita, con ingresso al museo secondo la tariffazione vigente.