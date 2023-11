Tutte le tappe della rinascita

Il cantiere del Parco delle Mura, ha spiegato il dirigente Fabio Zepparelli, è stato avviato nel febbraio 2021 e si è completato a ottobre 2023: l’intervento ha interessato l’area tra le scale mobili e via della Canapina fino a piazza del Drago e nella riqualificazione si è anche tenuto conto della valorizzazione del tratto di mura di origine etrusca e medioevale e dell’ex chiesa di San Benedetto, edificata tra il X e l’XI secolo. Per questo, si è scelto di riqualificare il percorso pedonale che si snoda ai piedi delle mura realizzando anche una nuova gradonata di accesso alla chiesa e sistemando il giardino circostante. Tra gli aspetti più rilevanti del progetto ci sono sono proprio la nuova scalinata che conduce a San Benedetto e il rifacimento delle scale della Canapina.

Lungo il percorso che attraversa lo spazio verde, sono stati inoltre posizionati 12 cubi in pietra, numero che richiama la Dodecapoli etrusca così come le scalette della Canapina ci sono 12 pianerottoli dove sono collocati altrettanti elementi monolitici identificativi. Nella parte terminale delle stesse, inoltre, un diverso sistema di posa delle lastre di travertino richiama il tracciato del muro etrusco. E’ stato anche riconfigurato l’accesso al parco da via Pellini con la creazione di uno spazio cerniera tra l’inizio della scalinata e l’ingresso al parco con il restauro di un cancello per la chiusura serale del Parco. Il cancello sarà installato a breve insieme alla collocazione di un’opera dell’artista giapponese Tayga Abe.