Tutta Città di Castello ha ballato con Dj Ralf

CITTA’ DI CASTELLO – Circa 7mila persone hanno invaso il centro storico e piazza Gabriotti insieme ai Tifernauti per accogliere Dj Ralf, la sua musica dalla consolle davanti ai giardini del Cassero con gli alberi che, grazie alle video installazioni, sembrava prendessero vita. Di certo la grande musica ha fatto battere il cuore della città con le due ore targate Dj Ralf, uno che da 40 anni infiamma le platee di tutto il mondo. Tanto che nella sola piazza Gabriotti – secondo i dati della Questura di Perugia – si sono ritrovati nell’arco della serata 4mila 700 spettatori assiepati sotto il palco, oltre gli altripresenti in tutto il centro. Le note che risuonavano dalle dieci postazioni da dove altrettanti deejay proponevano musica, hanno generato un pellegrinaggio incessante di giovani, ma anche di famiglie con bambini. "Un ritorno in grande stile per ‘Dj Shopping’, che ci ha davvero fatto sentire la pulsazione di una città accogliente e viva, nella quale si possono ritrovare persone di tutte le età, ognuna con un buon motivo per trascorrere la serata in centro storico", sottolineano il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri che hanno ringraziato i due Tifernauti Alberto Brizzi e Marco Capaccioni che, insieme al loro team, hanno allestito una serata che passerà agli annali. Lanciato dal deejay di Trestina Benny Blanco, che ha scaldato il pubblico a partire dalle 20.30, DJ Ralf è salito sul palco alle ore 22 e fino a mezzanotte per poi continuare alla Fontana del Boschetto dove molte persone hanno proseguito la serata. "L’Umbria è la mia terra e ho un bellissimo rapporto con la sua gente, per cui essere qui a Città di Castello, dove ho tanti amici, per me è speciale", ha detto Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari.