Calendimaggio, rush finale. C’è l’assegnazione del Palio

Mesi d’attesa e di lavoro per il Calendimaggio e oggi è già il giorno conclusivo, quello atteso del verdetto e dell’assegnazione del Palio, a notte alta. Un popolo in costume, per la curiosità dei visitatori e nel segno del rosso e del blù, i colori delle felpe e delle tute da lavoro di Sotto e di Parte de Sopra. Centro storico nelle zone centrali di fatto off limits per i preparativi, con limitazioni al traffico come ieri mattina e di certo anche oggi in vista degli imponenti cortei.

Il pomeriggio di ieri, in piazza del Comune, è stato dedicato al Calendimaggio dei Piccoli, che si sono sfidati in tre giochi di forza e destrezza: tiro alla fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fino a 12 anni compiuti). È risultata vincitrice la Parte de Sotto - 3-0 - che si impone per la prima volta nella quattro edizioni del minipalio. A conclusione lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi: in piazza la formazione di oggi e quelle del passato, compresi i veterani, per i 50 anni di fondazione del gruppo. Con un toccante ricordo dei fondatori e degli ispiratori scomparsi, tra cui Sandro “Happy“ Ciarulli, e 5 giovanissimi sbandieratori e tamburini: Massimiliano Erzetti, Andrea Fucchi, Alessandro Masci, Marco Salimbeti, Alberto Tacconi.

Oggi, nel pomeriggio, in piazza del Comune, i cortei e bandi di sfida, in serata la gara canora e l’assegnazione del Palio. Calendimaggio analcolico: sino alle 6 di oggi e dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani c’è il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in centro. Negli stessi giorni e orari, sempre in centro, è vietato detenere all’aperto e su aree pubbliche contenitori in vetro con sostanze alcoliche di qualunque gradazione, nonché girovagare con tali oggetti. Tali disposizioni sono legate alla sicurezza pubblica, finalizzate a prevenire l’abuso alcool, l’abbandono su aree pubbliche di contenitori in vetro e il disturbo della quiete pubblica.

