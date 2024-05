Tuteliamo l’ambiente Materiale intelligente. Come smaltire la bioplastica compostabile

“Usa, Ricicla, Bioplastica!“: è partita la campagna di comunicazione promossa da Sia, Tsa e Gesenu per informare i cittadini sull’importanza di questo materiale sul corretto smaltimento del compostabile. Tempi e modi del progetto Biorepack sono stati illustrati da Roberto Damiano consigliere delegato Sia, Alessio Lutazi consigliere delegato Tsa, Massimo Pera direttore operativo Gesenu SpA e Carmine Pagnozzi direttore generale Biorepack.

Attraverso il coinvolgimento di 160mila persone, che verranno informate sull’importanza della bioplastica e sul suo corretto smaltimento, la campagna prevede attività comunicative di vario tipo, tra le quali un articolato piano social, lezioni nelle scuole del territorio, animazione territoriale attraverso stand informativi fin ogni Comune. Il progetto nasce dalla volontà delle Aziende Sia, Tsa e Gesenu di migliorare ed aumentare la raccolta differenziata dell’organico e sensibilizzare i cittadini sull’importanza che la corretta differenziazione della bioplastica apporta all’ambiente. Grazie all’utilizzo di questo materiale, infatti, è possibile aumentare la qualità della raccolta differenziata dell’organico, eliminando l’utilizzo di imballaggi in plastica da questa frazione merceologica e contribuire così alla produzione industriale del compost. Oltre all’elaborazione grafica del materiale informativo che verrà tradotto anche in inglese e distribuito nelle scuole, alle utenze non domestiche, è prevista l’organizzazione di lezioni nelle scuole con dei comunicatori che sensibilizzeranno gli studenti sulla corretta raccolta degli imballaggi in bioplastica compostabile. Ma non finisce qui: si prevede infatti anche l’installazione di 30 stand informativi dislocati su tutto il territorio umbro per coinvolgere il pubblico.