"Turismo, la strada è giusta". L’Urat conferma i vertici

Confermata per il terzo mandato la presidenza del Consorzio Urat a Michele Benemio. Il voto dell’assemblea dell’Unione Ristoratori Albergatori del Trasimeno ha riconosciuto "l’evidenza dell’eccellente lavoro svolto dal presidente Benemio e dal Comitato Direttivo". La nuova squadra è composta dal Presidente onorario Mariapia Scarpocchi e dal Comitato Direttivo composto da Giorgio Bacioccola, Annalisa Cicottini, Jenny Giua, Simona Migliorati, Enrico Pazzaglia, Bruno Posta e Francesca Tulli Francesca. Collegio dei Probiviri: Massimo Maiarelli, Roberto Pammelati, Mara Sciarma, Chiara Gradassi (supplente) e Claudio Capponi (supplente). Il nuovo Consiglio ritiene di "dover proseguire il lavoro, per consolidare i flussi turistici degli ultimi anni e promuovendo partnership che rafforzino la visibilità del comprensorio. Il superamento della crisi causata dal Covid-19, venuta subito dopo la fine della precedente causata dal terremoto dell’ottobre 2016, ha portato nelle ultime due stagioni alla stabilizzazione delle presenze intorno alle 900.000 unità". Tra gli obiettivi: "Il progetto, in collaborazione con Repower, è stato presentato durante il Ttg di Rimini nello scorso mese di ottobre, il portale del cicloturismo che offre alle strutture aderenti una visibilità lungo i percorsi ciclabili, attraverso una community di oltre 37 milioni di utenti su Komoot – app leader negli sport outdoor – e Dina, l’esclusiva rastrelliera di ricarica per e-bike". L’obiettivo è quello di "di far diventare il Trasimeno il biglietto da visita dell’Umbriadove esercitare sinergia politica e sociale senza bandiere. La nascita dell’Unione dei Comuni nel 2017 ha rappresentato una svolta per la gestione del comprensorio".