Turismo, cinque nuovi bandi. Dalla Regione 35 milioni

"Trentacinque milioni sul turismo: non un numero, ma altre risorse finalizzate ad interventi regionali per favorire, con cinquebandi, l’attrattività del nostro splendido territorio, anche fuori stagione. Tutto in armonia e sintonia con le aziende locali per promuovere i prodotti e le eccellenze di casa nostra, per recuperare strutture alberghiere e residenze d’epoca". Ad annunciare la novità l’assessore al turismo, Paola Agabiti, durante un incontro al Broletto al quale era presente anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. In platea imprenditori del comparto e vertici delle associazioni di categoria, tra cui il presidente di Federalberghi-Confcommercio Simone Fittuccia, l’amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa e per Cna Marina Gasparri.

"Dopo una stagione estiva che ha visto numeri con il segno + sul versante turistico – ricorda Agabiti - la Regione punta a rafforzare il comparto attraverso nuovi bandi finalizzati alla crescita e allo sviluppo". L’assessore ha parlato di lavoro sinergico, evidenziando "come tutto il percorso sia stato frutto di un metodo condiviso (con il coinvolgimento di Sviluppumbria), che ha fatto da cornice alle singole azioni e attività declinate all’insegna di un unico brand per tutte le eccellenze del territorio. Abbiamo messo a sistema tutte le risorse dell’Umbria cercando di svilupparne tutte le potenzialità valorizzando uno ad uno tutti i settori non lasciandone indietro nessuno, con un occhio attento anche agli attrattori culturali e alla destagionalizzazione. I risultati raggiunti sono importanti e non ci hanno mai visto arretrare sul fronte delle presenze in positivo anche durante l’estate 2024 e con un forte investimento per la promozione all’estero e per le fiere".

Ma ecco i bandi: bando per il sostegno agli investimenti delle imprese ricettive fondo perduto 17.500.000 euro; bando per il sostegno agli investimenti delle imprese ricettive tramite strumento finanziario 5.500.000; bando per il rafforzamento del posizionamento nazionale e internazionale e sostegno alla commercializzazione 720.000; avviso per il sostegno di prodotti turistici territoriali (programma parallelo POR FESR 2013- 2020 PAC) 1.800.000 euro; ecosistema digitale del turismo.

"Oggi l’Umbria - conclude Tesei – è sempre di più scelta come meta turistica e, sicuramente, questi nuovi bandi contribuiranno ancor di più a elevarne l’attrattività e la qualità dell’offerta".

Silvia Angelici