Tumore al seno . Campagna Nastro Rosa . Spillette per l’Airc

Anche nelle farmacie dell’Umbria torna la campagna Nastro Rosa, per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione del tumore al seno. In 49 farmacie dell’Umbria aderenti (link per consultare l’elenco https://www.nastrorosa.it/spilla-nastro-rosa) all’iniziativa avallata da Fondazione Airc con la collaborazione di Federfarma, per tutto il mese di ottobre saranno posizionate locandine della campagna e vetrofania dedicata con l’espositore-salvadanaio contenente le spillette simbolo della campagna (donazione di due euro).