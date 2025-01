Tsa, attivati nuovi erogatori dell’acqua: "Tagliata" la plastica

MAGIONE - Tsa attiva nuovi erogatori dell’acqua e "taglia" la plastica. Sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Un approccio che passa anche dai piccoli gesti quotidiani. Dopo aver aderito al progetto promosso dall’Università di Perugia, "Conta la goccia" contro lo spreco di acqua, Tsa Trasimeno servizi ambientali prosegue nel suo impegno. A questo scopo, l’azienda ha installato tre erogatori, che utilizzano l’acqua della rete idrica, in sostituzione dei precedenti, due nella sede di Magione, uno in quella di Pineta di Castiglione del Lago. L’obiettivo di Tsa è quello di un presente e di un futuro più compatibile con l’ambiente. Obiettivo da raggiungere anche scegliendo di mettere in atto piccole azioni che riguardano tutti noi, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e pratico. Una buona pratica che potrebbe essere replicata da parte di tante pubbliche amministrazioni e negli spazi pubblici.