Truffe on line, cinque denunce. Vendono dagli scooter al pellet. Paghi, ma la merce non arriva

Carabinieri contro le truffe on line, denunciate 5 persone, per un ingiusto profitto complessivo, grazie alle loro attività illecite sul web, di oltre 7.000 euro. A operare sono stati i militari del comando provinciale di Perugia con i colleghi dei comandi Stazione di Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide che stanno rivolgendo sempre maggiore attenzione a coloro che, sovente, navigano nella rete, per le più diverse esigenze, risultando, pertanto, esposti a possibili contatti con malintenzionati, di cui potrebbero divenire vittime di reati informatici. A Bastia Umbra, un uomo di 52 anni, fingendosi operatore antifrode dell’istituto bancario di cui la vittima - una donna di 49 anni - è correntista, l’aveva indotta a effettuare un bonifico di 4.490 euro su un conto corrente a lui riconducibile per tutelare il patrimonio da una presunta truffa in corso. Incassati i soldi era poi svanito nel nulla, con la donna che si era rivolta ai carabinieri. A un uomo di 45 anni residente a Santa Maria degli Angeli sono stati prelevati dal conto corrente 1.350 euro mediante fraudolenta operazione on line, nei guai un 32enne che era riuscito ad accedere all’home banking della vittima. A Tuoro sul Trasimeno un 27enne, dopo avere inserito un annuncio sul web per la vendita di pellet, ha indotto una donna di 35 anni a effettuare una ricarica su carta prepagata a lui intestata per 343 euro, senza vedersi recapitare la merce. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la ditta che aveva messo in vendita il combustibile era inattiva. Infine due uomini, di 22 e 29 anni, a Umbertide, hanno indotto un 31enne a eseguire in loro favore un bonifico di 1.200 euro per l’acquisto di uno scooter reclamizzato on-line, mai consegnato.

Maurizio Baglioni