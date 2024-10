Truffa del telefono smarrito. Decine di casi a Umbertide

UMBERTIDE – Come al solito puntano sul sentimento e sui legami affettivi di ognuno: figli, padre o madre, fratelli: tutti in difficoltà tutti bisognosi di aiuto immediato, ovvero denaro, possibilmente tanto e subito. Si sta parlando dell’ultima truffa in ordine di apparizione sui cellulari degli umbertidesi, un appello via sms al padre (in questo caso) che recita: "Papà ho perso il telefono, sto provando a chiamarti con questo numero temporaneo ma ho problemi di linea, scrivimi su WhatsApp a questo numero: http://wa.me /344…". Tanti i cellulari bersagliati dai criminali in questi giorni, peccato però per i truffatori che alcune vittime designate non abbiano figli, per cui il giochetto si è smascherato da solo. Come al solito però si va a pescare nel mucchio, nella certezza che qualche sprovveduto, oppure un anziano o una persona fragile, abboccherà.

Da una facile ricerca su internet si apprende che la cosiddetta "truffa del telefono smarrito" ha già fatto i suoi danni e tanti ci hanno rimesso soldi. La raccomandazione della Polizia postale è di non rispondere mai a tali messaggi, non chiamare, non aprire eventuali link ricevuti e, nel caso, fare una telefonata al congiunto usando la propria rubrica telefonica; infine mai e poi mai inviare le proprie coordinate bancarie o le credenziali di carte di credito.

Pa.Ip.