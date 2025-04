’Trucca’ il tachigrafo. Bloccato camionista

ORVIETO – In viaggio lungo l’autostrada con il cronotachigrafo "truccato". Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato un controllo ad un mezzo pesante che viaggiava lungo l’autostrada del Sole e che già da diversi chilometri precedeva la pattuglia. Dall’estrazione dei dati del cronotachigrafo è emerso che il veicolo risultava fermo anziché in marcia. Ciò ha finito per insospettire i poliziotti che, dopo una accurata ricerca, hanno rinvenuto un congegno che, attivato da un telecomando, permetteva di alterare il cronotachigrafo facendo risultare il mezzo fermo nonostante fosse in viaggio, così da non rispettare i tempi di guida e riposo previsti dalla normativa. Un trucco piuttosto ricorrente che consente agli autotrasportatori di non rispettare i tempi obbligatori di sosta, facendo crescere i potenziali rischi di colpi di sonno e conseguenti incidenti. L’autista, evidentemente non accortosi di esser tallonato dall’auto della Stradale, ha continuato a viaggiare senza "disinnescare" il congegno abusivamente installato spegnendolo solo nel momento in cui l’auto della Poltrada lo ha affiancato, ma ormai era troppo tardi. Il conducente del tir è stato denunciato con il conseguente ritiro della patente di guida e l’intimazione al ripristino del corretto funzionamento del cronotachigrafo, mentre il congegno veniva sequestrato. Intanto, per consentire la rimodulazione dell’area di cantiere installata per lavori di manutenzione delle opere idrauliche, sull’Autostrada del Sole sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze, dalle 23 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 aprile e dalle 23 di giovedì 10 alle 6. di venerdì 11 aprile.