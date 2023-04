Trovato morto in casa, si sospetta l’overdose per un trentenne

Un giovane, poco più che trentenne, è stato trovato morto in casa di familiari, sabato sera, in un appartamento nel centro di Foligno. A dare l’allarme gli stessi parenti, che hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a terra. Sul posto il 118 e gli agenti della squadra volante del Commissariato. L’ipotesi più accreditata al momento è quella della sospetta overdose: è in questa direzione, infatti, che stanno andando le indagini. Ad appurare però le cause della morte del giovane sarà l’autopsia, già disposta dalla Procura di Spoleto che indaga sul caso.

L’esame non dovrebbe essere svolto prima di martedì. "Ora che sei nell’altro mondo spero che trovi la serenità. Non ti dimenticherò mai, fratello mio. Per essere fratelli basta comportarsi da uomo", è uno dei messaggi di cordoglio comparsi sulla bacheca social del giovane trovato morto sabato sera. Le indagini si starebbero focalizzando, in particolare, sulle ultime ore di vita del ragazzo.