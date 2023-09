Trovati con 40 chili di rame Scattano due denunce

Il pisolino in auto è costato loro caro. Poiché proprio perché sono stati visti dormire nella vettura parcheggiata, i due sono finiti nel "mirino" della polizia. Al numero di emergenza era, infatti, arrivata la segnalazione di due persone, un uomo e una donna, ritenuti sospetti, a bordo di un veicolo in via Mentana. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno avvicinato il veicolo all’interno del quale hanno un cittadino romeno di 29 anni, gravato da precedenti di polizia, ed una donna ecuadoriana di 28.

Come detto, entrambi stavano dormendo. Dopo averli identificate, i poliziotti hanno deciso di perquisire sia loro che l’auto nella quale si trovavano. All’interno del portabagagli della vettura, gli agenti hanno trovato 10 lastre di rame per un peso totale di 40 chili, verosimilmente provento di furto, 3 pinze, una forbice da lavoro e un cacciavite. Un carico di cui i due non hanno saputo dare spiegazioni ritenute attendibili. La provenienza del rame è oggetto di ulteriori accertamenti per chiarire se siano il frutto di una razzia occasionale o di furti sistematici di un materiale molto ambito dai ladri per il valore e e per la relativa facilità di rivenderlo illecitamente. Inoltre, alla donna, gli agenti hanno trovato due confezioni di metadone. Anche in questo caso, la 28enne non ha saputo spiegare perché ne fosse in possesso. Accompagnati in Questura per le attività di rito, il 29enne è stato denunciato per i reati di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. La donna, invece, oltre del reato di ricettazione in concorso, è accusata ricettazione di sostanze stupefacenti.