Trova portafogli pieno di soldi. Sedicenne porta ai carabinieri

In tempi in cui spesso le notizie parlano di egoismo e disattenzione, arriva dalla città di Jacopone una piccola grande storia di onestà e di fiducia per il futuro. Protagonista un ragazzo, di 16 anni appena compiuti, che trova per caso un portafogli gonfio di contanti e sceglie la via più semplice ma anche più nobile, vale a dire quella di restituirlo al legittimo proprietario.

A rendere noto l’insolito episodio i carabinieri della Compagnia di Todi che, nella giornata di ieri, hanno ricevuto prima la visita di un uomo di 71 anni che si era presentato per sporgere una denuncia di smarrimento e, poche ore dopo, quella di un ragazzo, accompagnato dal padre, che aveva trovato il portafogli all’interno di un parcheggio situato nei pressi di un noto centro commerciale di Perugia. Conteneva carte di credito e una somma in contanti di 3.500 euro.

Osservando i documenti personali presenti nel portafoglio, il giovane ha notato il comune di residenza del proprietario e, con grande senso civico, ha deciso di portarlo direttamente ai carabinieri della stazione di Marsciano. Grazie a questo gesto, i militari dell’Arma sono riusciti in pochi minuti a rintracciare il legittimo proprietario e a restituirgli l’intero contenuto del portafoglio.

L’uomo, profondamente commosso e riconoscente per l’onestà dimostrata, ha voluto premiare il giovane con una ricompensa in denaro. Esempi concreti di integrità e senso di responsabilità da parte delle giovani generazioni, valori che meritano di essere riconosciuti e condivisi.

