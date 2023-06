"Troppi litigi La maggioranza si disgrega"

"Stiamo assistendo al disgregarsi di una maggioranza. Se continua cosi la città si troverà presto, ad un anno dalle elezioni, senza una guida, visto che il consenso della maggioranza in carica si sta dissolvendo sotto i colpi di ambizioni politiche future e di piccoli tatticismi preelettorali".

A dirlo Francesca Tizi, capogruppo Cinquestelle in Consiglio comunale. "Non è la prima volta che la maggioranza Romizi mostra segni di insofferenza: dopo l’imbarazzante questione delle nomine dell’Albo d’Oro, ora il pomo della discordia è ora lo stadio Curi. Gli articoli di questi ultimi giorni del quotidiano La Nazione Umbria – prosegue Tizi – che riportano il botta e risposta delle dichiarazioni del Capogruppo di Progetto Perugia e dell’assessore Giottoli sulla proposta presentata in Comune per la realizzazione del nuovo stadio Curi, suonano infatti come un campanello d’allarme, testimoniando questo sgretolarsi dell’unione della maggioranza. Pur concordando con le perplessità espresse dal capogruppo Vignaroli, che ha annunciato la necessità di analizzare il progetto per lo stadio in maniera approfondita prima di esprimersi definitivamente, perché la paura che possa trattarsi di una nuova Monteluce è legittima, non posso non constatare che queste diatribe interne alla coalizione stanno spuntando a un anno dalla fine dell’amministrazione Romizi".