Troppi litigi e disordini. Il questore chiude un bar in pieno centro

Una serie di episodi molesti, litigi e disordini si erano verificati negli ultimi mesi attorno a un bar del centro storico (in corso Cavour) che ora è stato chiuso dal Questore per una settimana. A porre i sigilli sono stati gli agenti del commissariato a seguito del provvedimento adottato dal Questore di Perugia disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per 7 giorni. Al cartello appeso sulla porta del Caffè Cavour dalla polizia si è aggiunto quello del proprietario: "Ci scusiamo coi clienti del bar Cavour che è stato chiuso a seguito del comportamento di alcune persone nell’area esterna del nostro locale", si legge nel messaggio appeso in vista della riapertura programmata per il 2 aprile. Nel provvedimento del Questore si chiarisce che la chiusura è stata adottata a seguito dei "numerosi episodi di molestie, tumulti e disordini che, negli ultimi mesi, avevano coinvolto alcuni avventori". In occasione dei vari controlli di polizia, inoltre, gli operatori avevano rilevato "l’abituale frequentazione del locale da parte di pregiudicati o di altre persone dedite all’assunzione di sostanze stupefacenti". Una serie di circostanze che hanno generato "preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini e i residenti della zona", si precisa ancora nel dispositivo del Questore. Gli agenti del commissariato a fronte degli episodi circostanziati hanno dunque proposto la chiusura (ai sensi dell’articolo 100 del Tulps) a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. È il secondo locale che viene chiuso dal Questore a Città di Castello dall’inizio dell’anno.