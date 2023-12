’Troppi furti’, i residenti organizzano le ronde

ORVIETO - Una zona residenziale che ormai vive nel terrore dei ladri e i cui residenti stanno organizzandosi per effettuare ronde notturne. Succede al Tamburino dove ci sono molte ville e casali tra boschi e campagne, area che da un mese e mezzo è finita nel mirino di una banda specializzata di ladri. Prima ad essere stata colpita la villa di una famiglia di Terni. I ladri avevano forzato le finestre e portato via gli oggetti di valore. Una decina di giorni fa è toccato ad un’altra abitazione che si trova lungo la selciata del Tamburino e che, nonostante sia dotata di un sistema di antifurto ed allarme particolarmente sofisticato, in grado di saturare con fumo irrespirabile i locali interni nel giro di pochi minuti, è stata ugualmente saccheggiata. L’ultimo episodio in una manciata di giorni si è verificato martedì quando il proprietario di un’azienda agricola della zona si è accorto che la rete di recinzione della sua attività e abitazione era stata tagliata per consentire l’accesso di qualcuno, di cui non si è però trovata traccia. Probabilmente ladri sono stati scoraggiati dall’abbaiare del cane. Anche su questo episodio indaga il commissariato, come per gli altri furti. Si sospetta di una Megan station wagon di colore grigio. "Abbiamo problemi enormi con le gravi carenza dell’illuminazione pubblica – dice il residente che ha subìto l’ultimo furto–, sono anni che chiediamo al Comune di intervenire, ma non è mai stato fatto nulla. Siamo abbandonati. Adesso ci stiamo organizzando per controllare da soli il territorio nelle ore serali, con le ronde". Intanto si prepara anche una petizione da inviare al prefetto al quale si chiede di intensificare i controlli. Cla.Lat.