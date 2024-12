Trofeo “Luigi Fagioli“. Appuntamento d’agosto

GUBBIO Si disputerà nel weekend del 24 agosto la 60esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, ricorrenza prestigiosa per la classica cronoscalata di Gubbio, che anche il prossimo anno riporterà in Umbria il “Campionato italiano Supersalita“. Inaugurata la scorsa stagione, la massima ed esclusiva serie tricolore promossa da Aci Sport anche in diretta televisiva conferma sette appuntamenti da maggio a settembre, con la tappa organizzata dal Comitato eugubino corse automobilistiche (Ceca) inserita come sesto e penultimo round. Sarà dunque ancora una volta cruciale per l’assegnazione dei titoli italiani il Trofeo Fagioli che, oltre ai preziosi valori e temi sportivi nazionali e internazionali, punta all’ennesima edizione da record. Per la buona riuscita di un appuntamento di tale rilievo, il Ceca è già al lavoro per mettersi ancora una volta al “traino“ del Tricolore, con l’obiettivo di rendere il 60° Trofeo Luigi Fagioli l’edizione migliore di sempre, ricca di eventi e occasioni che possano coinvolgere nella celebrazione dell’anniversario anche tutti gli addetti ai lavori.