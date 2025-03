Trofeo Fagioli, rombano i motori. Festa per l’edizione numero 60

E sono sessanta. In una serata di festa, condivisione, allegria e divertimento il Comitato eugubino corse automobilistiche (Ceca) ha presentato la 60esima edizione consecutiva del Trofeo Luigi Fagioli. Come lo scorso anno, l’attesa cronoscalata corsa lungo la Gola del Bottaccione e la strada che collega Gubbio e Madonna della Cima riporterà in Umbria la prima “finale“ del Campionato italiano supersalita e dà appuntamento al 23-24 agosto per un nuovo evento ai livelli massimi di eccellenza organizzativa, logistica, promozionale e culturale fra sport, adrenalina, scoperta, natura e intrattenimento. L’atmosfera era infatti quella delle grandi occasioni: auto all’interno e all’esterno della location, simulatori da corsa e anche un’esposizione di tute da corsa a partire da quelle utilizzate da due indimenticabili piloti eugubini come Mauro Rampini e Raimondo Saldi. Non solo, perché sono stati diversi gli ospiti della serata (istituzioni militari e istituzionali, personaggi del motorsport e, tra gli altri, la memoria storica di un come sempre emozionante Tonino Menichetti, ex fotografo e appassionato del motorsport), moderata dai giornalisti Giacomo Marinelli Andreoli e Rosario Giordano, che ha portato con sé tante novità. Su tutte, il nuovo logo e il nuovo manifesto del Trofeo Fagioli, che vuole guardare al futuro anche attraverso un rinnovamento della propria visual identity.

"Per noi del Comitato – ha sottolineato il neo presidente Fabrizio Fondacci – è una serata molto importante. Il manifesto stesso, tra passato (perché mai dimenticheremo il nostro passato) e rilancio ed evoluzione verso il futuro, porterà una ventata di novità nell’immagine della nostra amata gara. Il Trofeo Fagioli è un grande evento per la città e per tutta l’Umbria e ne coinvolge tante realtà fondamentali, fra l’altro accogliendone di nuove, con tante sorprese in vista di agosto e tanti ospiti che animeranno l’intera settimana della corsa, anche quest’anno inserita da Aci Sport nella massima serie tricolore della Supersalita. L’obiettivo sarà ancora una volta quello di confermarsi ai massimi livelli organizzativi e in termini di attrattiva, fascino e fruibilità per tutti, dai piloti protagonisti agli appassionati più lontani".

Federico Minelli