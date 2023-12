Trevi, summit sulla sanità territoriale. Focus sul Centro di Riabilitazione

TREVI "Con i vertici della sanità umbra, abbiamo tracciato le priorità da mettere in campo per recuperare e rafforzare importanti temi legati al Centro di Riabilitazione, cercando di individuare le migliori soluzioni da percorrere per il raggiungimento di obiettivi strutturali". Così il sindaco Ferdinando Gemma a conclusione del vertice di Trevi al quale hanno partecipato, tra gli altri, il senatore Franco Zaffini, il direttore danitario della Usl 2 Nando Scarpelli, il direttore dell’Ospedale di Foligno e del Dipartimento di Riabilitazione Mauro Zampolini, Silvano Baratta, responsabile della Struttura di Riabilitazione di Trevi. Visitati la Casa della comunità ’Luciano Casciola’ e il Centro di Riabilitazione per condividere lo stato dell’arte delle strutture e le priorità da mettere in campo. Progetti e idee che potrebbero essere sviluppati per riattivare il pieno utilizzo della struttura e della piscina riabilitativa, chiusa dall’inizio della pandemia, e la riapertura di uno dei tre reparti. Promesse da tempo inattuate. La Casa della comunità aspetta da anni la presenza di specialisti, il Centro di Riabilitazione ha la necessità di riaprire uno dei tre reparti mentre dei lavori necessari per la riapertura della piscina riabilitativa non c’è traccia.