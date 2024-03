Trestina, gara insidiosa sul campo del Montevarchi. Il ds Sante Podrini: "Serve la massima attenzione"

TRESTINA - Trasferta indubbiamente insidiosa quella che attende il Trestina, impegnato oggi alle ore 16 sul terreno dell’Aquila Montevarchi. Tenuto costo che stasera ci sarà la tradizionale Serata di gala dello Sporting Club Trestina (appuntamento al Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, con la partecipazione di personaggi famosi tra cui Jo Squillo e Sandy Marton), la società altotiberina ha chiesto l’anticipo di un giorno del match, richiesta a cui il club toscano ha acconsentito, sollecitando a sua volta un posticipo rispetto all’orario abituale. Massimo fair-play alla vigilia tra le contendenti, ma in campo ci sarà certamente da battagliare: "È una gara estremamente difficile - afferma il direttore sportivo bianconero Sante Podrini - contro una squadra che attualmente è relegata in zona play-out, viene da due sconfitte consecutive e di recente ha cambiato guida tecnica affidandosi ad un coach esperto come Beoni. I toscani pagano soprattutto un difficile avvio stagionale, all’andata mi fecero una buona impressione". "Noi - prosegue – siamo reduci dal passo falso contro l’Orvietana e da una prestazione che non è stata delle migliori. Mister Ciampelli finora ha fatto un ottimo lavoro valorizzando al massimo la rosa a propria disposizione, la classifica è buona ma dobbiamo fare attenzione perché chi è attardato non mollerà sino alla fine".

Probabile formazione: Fiorenza, Dottori, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli. Arbitro: Chirnoaga di Tivoli.

Paolo Cocchieri