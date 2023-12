Trentenne ricoverata in prognosi riservata: mistero sulle cause, si valuta anche l’ipotesi dell’aggressione

Perugia, 3 dicembre 2023 – Una donna poco più che trentenne, originaria dell'est Europa, è stata ricoverata con riserva di prognosi all'ospedale di Perugia dopo essere stata soccorsa in casa dal 118. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri anche che possa essere stata vittima di un'aggressione. La notizia è riportata dal Corriere dell'Umbria.

Secondo quanto risulta all'Ansa l'indagine è alle battute iniziali per stabilire le cause che hanno portato al ricovero. Non si esclude comunque l'aggressione. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Quando è stata soccorsa dal 118 era vigile poi le sue condizioni sono peggiorate. Le lesioni che le sono state riscontrate hanno portato a ipotizzare una possibile aggressione. A chiamare il 118 sarebbe stato anche il fidanzato che al 112 avrebbe detto che non riusciva a parlare con la compagna e non gli apriva la porta di casa. Durante le fasi di soccorso in casa avrebbe detto agli operatori di aver colpito per sbaglio la compagna con una gomitata mentre dormivano.