Treni, lavori sulla Direttissima: dal 7 gennaio modifiche e ritardi

Non ci sono buone notizie neanche per i treni. Dal 7 gennaio al 4 marzo, infatti, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Roma subirà delle modifiche importanti per consentire lavori di manutenzione programmati da Rfi sulla linea Direttissima.

Contestualmente saranno svolti lavori sempre di manutenzione sulla linea convenzionale Firenze – Roma, in questo caso dal 9 gennaio al 7 maggio. I lavori comporteranno modifiche e ritardi alla circolazione ferroviaria. Ad esempio per il Regionale, tra Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma, Firenze-Foligno, dall’Umbria verso Roma, sono previste cancellazioni o limitazioni dei servizi, i tempi di percorrenza avranno un incremento fino a 10 minuti e ci saranno modifiche di orario. Questo potrà valere anche per gli Intercity. mentre anche le Frecce, dal 7 gennaio al 4 marzo 2025 vedranno modifiche di orario. I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati progressivamente nei prossimi giorni.