Trekking sulle orme di San Francesco

SPOLETO Un’iniziativa dedicata a San Francesco di Assisi per far conoscere i luoghi del territorio spoletino vissuti dal Santo. Si intitola “Trekking sulle orme di Francesco a Spoleto“ l’appuntamento in programma domenica 6 ottobre a partire dalle 9. Organizzato dal Comune d in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta ad Assisi il 3 ottobre 1226, il trekking sarà un vero e proprio viaggio tra Spoleto, Monteluco (nella foto il bosco sacro) e San Sabino alla scoperta non solo dei luoghi, ma anche dell’importanza e del valore che la città ha rivestito nel percorso di fede e negli episodi di vita che hanno segnato maggiormente l’esistenza di San Francesco. Da piazza della Libertà partirà il tour guidato del centro storico sui luoghi di San Francesco con la visita alla chiesa di Sant’Agata e alla chiesa di San Simone, al Malborghetto e al Duomo. Servizio navetta per Monteluco.