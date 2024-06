Trekking sul Monte Subasio. Relax, natura e divertimento

Si punta sul monte Subasio come volano per il territorio: è tutto pronto per il programma escursionistico promosso dal Comune di Assisi, nell’ambito di “Assisi Estate 2024“, manifestazione organizzata dall’ente con realtà associative del territorio. In totale trenta eventi gratuiti alla scoperta del Monte Subasio, fra camminate, trekking escursioni sensoriali, yoga all’alba, al tramonto e nei mortari, relax e divertimento immersi nella natura incontaminata della montagna alle cui pendici sorge Assisi. Si parte domani con “Tramonti dal Subasio“, escursione ad anello di 9 chilometri, con partenza alle 18 dal piazzale dell’Eremo delle Carceri. Il 22 giugno “Alba sul Monte Subasio“: appuntamento alle 5 alla Pineta della Sportella per raggiungere il Mortaro Grande. Il 23 giugno “Plenilunio sul Monte Subasio“: si parte alle 21, sempre dalla Pineta della Sportella, per osservare la luna piena in cima al monte. Il 28 giugno “Yoga e Trekking al tramonto“, immersi nel verde del parco del Subasio: ritrovo alle 18 in località La Bolsella, camminata e poi sessione di yoga in un ambiente unico e suggestivo. Il 29 giugno “Anello nel Borgo della Pietra Rosa“: partenza alle 9 da San Giovanni di Collepino, per 12 km fra bellezza e sport. Tutti gli appuntamenti hanno una difficoltà media e prevedono la presenza di guide escursionistiche e operatori qualificati dell’associazione Gmp Gaia Aps. Una sezione è dedicata a bambini e famiglie, con iniziative alla scoperta del bosco e degli animali, con base presso il Centro recupero per fauna selvatica a Colpernieri, con l’associazione WildUmbria.