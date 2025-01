Trekking come risorsa turistica

CASTEL VISCARDO Focus sui cammini di trekking e sul loro potenziale turistico per l’area orvietana. “In cammino tra arte e natura. Riflessioni sulle bellezze e potenzialità di un territorio“ è il tema del seminario promosso dall’amministrazione comunale per sabato alle 16 nel frantoio Cecci di Monterubiaglio. "Si tratterà di un’occasione di confronto e di approfondimento sullo sviluppo nel nostro territorio di un settore come quello del turismo lento che, nel corso degli ultimi due anni, è stato quello che ha fatto registrare il maggior incremento nell’offerta turistica complessiva del nostro Paese", anticipa il sindaco di Castel Viscardo, Daniele Longaroni. Saranno passate in rassegna le iniziative già attive, ma anche approfondita la concreta possibilità di far partire analoghi progetti in una zona di straordinario pregio ambientale quale è quella dell’Alfina. Al seminario prenderanno parte lo stesso sindaco Longaroni, l’assessore regionale al turismo, Simona Meloni, il giornalista e scrittore Gian Pietro Jacobelli, lo scrittore Guido Barlozzetti, lo storico e presidente della Polisportiva di Castel Viscardo, Luca Giuliani, la guida naturalistica ed ideatore del Cammino dell’intrepido Larth, Luca Sbarra, la coideatrice del progetto “Venite e vedrete“ Claudia Marini e la guida ambientale escursionistica Paolo Bellocchio. Domenica 26 si svolgerà la passeggiata “Alla scoperta dei sentieri locali: Castel Viscardo, Monterubiaglio, Tivertino, Fonti di Tiberio“ a cura della Polisportiva A.s.d. Castel Viscardo, con visita alla mostra dedicata alle Fonti di Tiberio nel castello di Monterubiaglio.